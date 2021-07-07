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Nevşehir Belediyespor, Niyazi Çolak’ı transfer etti
Nevşehir Belediyespor bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Niyazi Çolak ile anlaşma sağladı.
Nevşehir 07.07.2021, 09:06 07.07.2021, 09:19
Nevşehir Belediyespor bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Niyazi Çolak ile anlaşma sağladı.
Futbola A.Sebatspor’da başlayan ve TFF 2. Lig ve 3. Lig’de Ofspor, Bayburt ve Cizre Spor’da forma giyen genç oyuncu geçtiğimiz sezon Artvin Hopaspor’da oynadığı 23 karşılaşmada 5 gol atma başarısı gösterdi.