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Nevşehir Belediyespor Nazilli Deplasmanında
TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden temsilcimiz Nevşehir Belediyespor, 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak.
Nevşehir 16.11.2019, 13:26
17 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.30’da Nazilli İlçe Stadı’nda oynanacak olan Nazilli Belediyespor-Nedvşehir Belediyespor müsabakasını Hatay bölgesi klasman hakemlerinden Deniz Kükrek yönetecek. Kükrek’in yardımcılıklarını ise Necmi Demir ve Niyazi Atakan Ataseven yapacak.
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