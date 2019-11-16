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Nevşehir Belediyespor Nazilli Deplasmanında

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden temsilcimiz Nevşehir Belediyespor, 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak.

Nevşehir 16.11.2019, 13:26
Nevşehir Belediyespor Nazilli Deplasmanında
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Nazilli Belediyespor’u deplasmanda yenerek yeniden çıkışa geçmek isteyen Nevşehir Belediyespor, bu maç için hazırlıklarını tamamlayarak Nazilli’ye hareket etti. Sarı Kart cezalısı Ergun Cengiz’in yanı sıra sakatlığı bulunan Youssef Yeşilmen’in forma giyemeyeceği maçta galip gelerek taraftarlarına 3 puan armağan etmek isteyen kırmızı beyazlı ekip bu maç öncesinde grubunda 18 puanla 5. sırada yer alıyor. Rakibi Nazilli Belediyespor ise 24 puanla 3. sırada.

17 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.30’da Nazilli İlçe Stadı’nda oynanacak olan Nazilli Belediyespor-Nedvşehir Belediyespor müsabakasını Hatay bölgesi klasman hakemlerinden Deniz Kükrek yönetecek. Kükrek’in yardımcılıklarını ise Necmi Demir ve Niyazi Atakan Ataseven yapacak.

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