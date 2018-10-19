Nevşehir Belediyespor Milli Takıma İki Futbolcu Gönderdi

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya ise yaptığı açıklamada, Nevşehir’de alt yapıda yetişen iki futbolcunun bir büyük başarıya imza atarak milli takıma davet edilmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Kaya şöyle konuştu: ” Nevşehir Belediyespor olarak Milli Takıma oyuncu göndermek gibi büyük bir başarıya imza attık. Futbolcularımız izleniyor. Büyük takımların teknik adamları futbolcularımızı izliyor Efekan ve İsmail’de gelen hocaların dikkatini çektiler. İsmail’i geçen sezon Sivasspora verdik. Oradaki başarılı futboluyla Milli takıma davet edildi. Efekan ise Nevşehir’deki oynadıkları maçlarla Milli takım hocalarının gözüne girdiler. Böylece milli takım kapısı onlar için açıldı. İnşallah Milli takımımızda da başarılı olarak bizleri gururlandırırlar. “ şeklinde konuştu.

.