Nevşehir Belediyespor Liderlik Koltuğuna Oturdu

Kocaeli Alpaslan Türkeş stadında oynanan Körfezspor-Nevşehir Belediyespor karşılaşmasını Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, kulüp yöneticilerinin yanı sıra Nevşehir’in yanı sıra Kocaeli ve İstanbul’dan gelen çok sayıda Nevşehir Belediyespor taraftarı da izledi.

Deplasmanda taraftarlarının desteğini alan Nevşehir Belediyespor Körfezspor’u 5. Dakikada Metehan Andaç, 33 ve 88. dakikada Tunç Murat Behram ve 64. Dakikada Naci Bayraktaroğlu’nun golleriyle 4-0 yenmeyi başardı.

Nevşehir Belediyespor, elde ettiği bu galibiyetle gol averajı ile liderlik koltuğuna oturdu.