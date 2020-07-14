Nevşehir Belediyespor Kulübü Yönetiminden Vali Becel’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Nevşehir Belediyespor’un yeni yönetimi ve çalışmaları hakkında bilgiler vererek, kendilerini ve yönetimini kabullerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Vali İnci Sezer Becel ise ziyaretlerinden dolayı Nevşehir Belediyespor yönetimine teşekkür etti, çalışmalarında başarılar dileyerek 20­-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da oynanacak olan Play off müsabakalarını kazanıp, Nevşehir’in 1989 yılından bu yana beklenen 2. Lig hasretini noktalamalarını istedi.

Günün anısına Nevşehir Belediyespor Yönetimi 50 sırt numaralı İnci Sezer Becel ismi yazılı forma hediye edildi.







