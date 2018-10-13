Nevşehir Belediyespor Kozan Belediyespor'dan 3 Altın Puan İle Dönüyor

TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor, Kozan Belediyespor’u kendi saha ve seyircisi önünde 2-0 yenmeyi başardı.

İlk Yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında üst üste ataklar geliştiren Nevşehir Belediyespor,49. Dakikada Bilal Gücüyetmez’in golü ile deplasmanda 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından gelişen bir Nevşehir Belediyespor atağında kazanılan serbest atışı kullanan Tunç Murat Behram, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında herhangi bir gol olmayınca Nevşehir Belediyespor sahadan 2-0 ayrıldı ve grubunda puanını 13’e çıkartarak ikinciliğe yerleşti.