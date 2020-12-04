Nevşehir Belediyespor Kızılcabölükspor İçin Hazırlanıyor

Misli.com 3.lig 1. Grup´ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaşacağı Denizli ekibi kızılcabölükspor ile karşılaşacak. Hafta içi Hatay deplasmanında Payasspora 1-0 mağlup olan Nevşehir Belediyespor, Teknik direktör Mert Korkmaz nezaretinde Nar’da bulunan Tesisleri´nde hazırlıklarına başladı. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman. Isınma hareketleriyle başladı 3 grup halinde yapılan top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan Kırmızı-beyazlılar, son bolümde ise orta şut çalışması ile çift kale maç yaptı.

10. 12. 2020 Perşembe günü saat 13.00 da Kızılcabölük semt stadında oynanacak müsabakanın hakemleri şu şekilde. Müsabakayı samsun bölgesinden Gökhan Özbulut, yardımcı hakemler Aykut Yıulmaz, Eray Pınar ve Ömür Bozkurt