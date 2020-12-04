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Nevşehir Belediyespor Kızılcabölükspor İçin Hazırlanıyor
Nevşehir Belediyespor bir günlük iznin ardından ligin 13. Haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kızılcabölükspor maçı için hazırlıklarına başladı
Nevşehir 04.12.2020, 23:49
Misli.com 3.lig 1. Grup´ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaşacağı Denizli ekibi kızılcabölükspor ile karşılaşacak. Hafta içi Hatay deplasmanında Payasspora 1-0 mağlup olan Nevşehir Belediyespor, Teknik direktör Mert Korkmaz nezaretinde Nar’da bulunan Tesisleri´nde hazırlıklarına başladı. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman. Isınma hareketleriyle başladı 3 grup halinde yapılan top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan Kırmızı-beyazlılar, son bolümde ise orta şut çalışması ile çift kale maç yaptı.