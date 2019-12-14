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Nevşehir Belediyespor Kadın voleybol takımı, Samsun Anakent’i ağırlayacak

Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Pazar Günü Kendi Evinde Samsun Bşb Anakent İle Karşılaşacak.

Nevşehir 14.12.2019, 10:41
Nevşehir Belediyespor Kadın voleybol takımı, Samsun Anakent’i ağırlayacak
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Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı, Pazar günü kendi evinde Samsun BŞB Anakent ile karşılaşacak.

Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu 10. hafta maçında Samsun BŞB Anakent ile karşılaşacak. 15 Aralık 2019 Pazar günü Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda oynanacak olan müsabaka saat 14.00’da başlayacak.

Ligde geride kalan 9 haftayı 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle kapatan Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 16 puanla beşinci, Samsun BŞB Anakent ise 17 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

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