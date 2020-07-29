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Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın Yeni Başantrenörü Yücel Sevindi
2020-2021 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor’da Başantrenörlük görevine Yücel Sevindi getirildi.
Nevşehir 29.07.2020, 14:59
2019-2020 sezonunda Voleybol 1. Ligi’nde play-off’a yükselme başarısı gösteren ancak Sultanlar Ligi’ni son sette kaçıran Nevşehir Belediyespor yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.
Daha önce Sultanlar ve 1. Lig’de birçok üst düzey takımda görev alan tecrübeli hoca kendisini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.