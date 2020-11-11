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Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Galibiyet Serisini Sürdürüyor
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı TED Ankara Kolejliler'i 3-0 mağlup etti.
Nevşehir 11.11.2020, 22:14
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin B grubunda Ankara TED Kolejliler, Nevşehir Belediyespor ile Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Müsabakayı baştan sona üstün oynayan kırmızı beyazlı Nevşehir Belediyespor maçı 13-25, 19-25, 14-25 setler sonucunda 3-0 kazanarak ligde yoluna devam etti.