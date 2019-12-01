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Nevşehir Belediyespor kadın voleybol takımı doludizgin
Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Kendi Evinde Konuk Ettiği Ptt’ye Set Vermedi. Mücadeleden 3-0 Galibiyetle Ayrılan Kırmızı Beyazlı Ekip Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nde Puanını 16’ya Çikartarak Averajla 3. Sıraya Yükseldi.
Nevşehir 01.12.2019, 16:33
Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, kendi evinde konuk ettiği PTT’ye set vermedi. Mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrılan kırmızı beyazlı ekip Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nde puanını 16’ya çıkartarak averajla 3. sıraya yükseldi.
Müsabakayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı’nın yanı sıra Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Yüzer, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve çok sayıda sporsever izledi.
Müsabaka sonunda Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sporcuları ve teknik heyetini kutlayan Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı ve Belediye Başkan Yardımcıları sporcularla birlikte galibiyet pozu verdi.
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