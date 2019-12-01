Nevşehir Belediyespor kadın voleybol takımı doludizgin

Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, kendi evinde konuk ettiği PTT’ye set vermedi. Mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrılan kırmızı beyazlı ekip Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nde puanını 16’ya çıkartarak averajla 3. sıraya yükseldi.

Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Voleybol 1. Ligi 8. hafta maçında PTT ile karşılaştı. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda oynanan müsabakada baştan sona rakibine üstün bir oyun sergileyen kırmızı beyazlı ekip müsabakayı 25-19, 25-14 ve 25-10 setlerle 3-0 kazanarak ligde puanını 16’ya yükseltti.

Müsabakayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı’nın yanı sıra Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Yüzer, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve çok sayıda sporsever izledi.

Müsabaka sonunda Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sporcuları ve teknik heyetini kutlayan Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı ve Belediye Başkan Yardımcıları sporcularla birlikte galibiyet pozu verdi.