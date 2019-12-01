Son Dakika

Nevşehir Belediyespor kadın voleybol takımı doludizgin

Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Kendi Evinde Konuk Ettiği Ptt’ye Set Vermedi. Mücadeleden 3-0 Galibiyetle Ayrılan Kırmızı Beyazlı Ekip Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nde Puanını 16’ya Çikartarak Averajla 3. Sıraya Yükseldi.

Nevşehir 01.12.2019, 16:33
Nevşehir Belediyespor kadın voleybol takımı doludizgin
banner230

Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, kendi evinde konuk ettiği PTT’ye set vermedi. Mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrılan kırmızı beyazlı ekip Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nde puanını 16’ya çıkartarak averajla 3. sıraya yükseldi.

Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Voleybol 1. Ligi 8. hafta maçında PTT ile karşılaştı. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda oynanan müsabakada baştan sona rakibine üstün bir oyun sergileyen kırmızı beyazlı ekip müsabakayı 25-19, 25-14 ve 25-10 setlerle 3-0 kazanarak ligde puanını 16’ya yükseltti.

Müsabakayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı’nın yanı sıra Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Yüzer, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve çok sayıda sporsever izledi.

Müsabaka sonunda Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sporcuları ve teknik heyetini kutlayan Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı ve Belediye Başkan Yardımcıları sporcularla birlikte galibiyet pozu verdi.

Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 01 Aralık 2019
İmsak 06:06
Güneş 07:33
Öğle 12:35
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@