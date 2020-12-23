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Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı devreyi galibiyetle kapadı
Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ilk yarının son maçında kendi evinde Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB’yi 3-0 mağlup etti.
Nevşehir 23.12.2020, 17:04 23.12.2020, 21:15
Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ilk yarının son maçında kendi evinde Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB’yi 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu erteleme karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor ve Turkuaz Seramik OSB kadın voleybol takımları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Maçta baştan sona üstün oynayan Nevşehir Belediyespor rakibi Turkuaz Seramik OSB Kadın voleybol takımını 25-21,25-20 ve 25-15 setlerle maçı 3-0 kazandı.