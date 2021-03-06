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Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Antalyaspor’u rahat geçti
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi evinde Antalyaspor’u 3-0 mağlup ederek Sultan Ligi yolunda play-off’a bir adım daha yaklaştı.
Nevşehir 06.03.2021, 15:05
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi evinde Antalyaspor’u 3-0 mağlup ederek Sultan Ligi yolunda play-off’a bir adım daha yaklaştı.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nin 18. Hafta müsabakasında Nevşehir Belediyespor ve Antalyaspor kadın voleybol takımları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
İlk seti 25-13 gibi farklı bir skorla kazanan Nevşehir Belediyespor ikinci sette de hızını kesmedi.
Maçın ikinci setini 25-14 önde kapatan kırmızı beyazlı ekip son seti de aynı skorla 25-14 tamamlayarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.Nevşehir Belediyespor kadın voleybol takımı 13 Mart Cumartesi günü deplasmanda Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ile karşılaşacak.