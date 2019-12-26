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Nevşehir Belediyespor ilk hazırlık maçında galip geldi
Antalya Kampındaki İlk Hazırlık Maçında Elazığ Belediyespor İle Karşılaşan Nevşehir Belediyespor, Rakibini 2-0 Mağlup Etmeyi Başardı.
Nevşehir 26.12.2019, 12:32 26.12.2019, 13:06
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Antalya Kampındaki ilk hazırlık maçında Elazığ Belediyespor ile karşılaşan Nevşehir Belediyespor, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Antalya Belek’te IC Santai Otel Sahası’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, Nevşehir Belediyespor ikinci yarıda Emre Gemici ve Muhammet Emin Balcılar ile bulduğu 2 golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.
Nevşehir Belediyespor, Antalya Kampında 30 Aralık Pazartesi günü Karşıyaka ile karşılaşacak.
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