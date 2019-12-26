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Nevşehir Belediyespor ilk hazırlık maçında galip geldi

Antalya Kampındaki İlk Hazırlık Maçında Elazığ Belediyespor İle Karşılaşan Nevşehir Belediyespor, Rakibini 2-0 Mağlup Etmeyi Başardı.

Nevşehir 26.12.2019, 12:32 26.12.2019, 13:06
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Nevşehir Belediyespor ilk hazırlık maçında galip geldi
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Antalya Kampındaki ilk hazırlık maçında Elazığ Belediyespor ile karşılaşan Nevşehir Belediyespor, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

2. Yarı hazırlıklarına Antalya’da devam eden Nevşehir Belediyespor, ilk hazırlık maçında TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Elazığ Belediyespor ile karşı karıya geldi.

Antalya Belek’te IC Santai Otel Sahası’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, Nevşehir Belediyespor ikinci yarıda Emre Gemici ve Muhammet Emin Balcılar ile bulduğu 2 golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Nevşehir Belediyespor, Antalya Kampında 30 Aralık Pazartesi günü Karşıyaka ile karşılaşacak.

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