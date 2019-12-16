Nevşehir Belediyespor İlk Devreyi 1 Puan İle Kapattı

TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor ligin ilk devresinin son karşılaşmasında Darıca Gençlerbirliği ile Darıca İlçe Stadyumunda karşılaştı. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile devam ederken temsilcimiz Nevşehir Belediyespor maçın 19.dakikasında Yasin Dülger ile yakaladığı net pozisyonu değerlendiremeyince maçta ilk yarı 0-0 sona erdi.

Maçın ikinci yarısına değişiklik ile başlayan ev sahibi ekip Darıca Gençlerbirliği ikinci yarının ilk 5 dakikasında üst üste bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamamasının ardından Nevşehir Belediyespor maçta dengeyi sağladı. Temsilcimiz, maçın özellikle son dakikalarında Emre Fırtına ile bulduğu net pozisyonlardan yararlanamayınca maçta 90 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Nevşehir Belediyespor ligin ilk devresini 28 puan ile 5.sırada tamamladı.