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Nevşehir Belediyespor ilk devrenin son maçında Darıca deplasmanında
Tff 3. Lig 3. Grup’ta Mücadele Eden Nevşehir Belediyespor, İlk Devrenin Son Maçında 15 Aralık Pazar Günü Darıca Gençlerbirliği İle Deplasmanda Karşılaşacak. Kırmızı Beyazlı Ekipte Hedef Mutlak 3 Puan.
Nevşehir 14.12.2019, 11:19
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ilk devrenin son maçında 15 Aralık Pazar günü Darıca Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekipte hedef mutlak 3 puan.
15 Aralık 2019 Pazar günü Darıca İlçe Stadı’nda oynanacak ve İstanbul Bölgesi Klasman Hakemlerinden Mehmet Türkmen’in yöneteceği Darıca Gençlerbirliği-Nevşehir Belediyespor müsabakası saat 13.30’da başlayacak. Müsabakada Türkmen’in yardımcılıklarını ise yine İstanbul bölgesinden Erol Ernek ve Özgür Tolga Özcan yapacak.
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