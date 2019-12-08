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Nevşehir Belediyespor gözünü liderliğe dikti
Tff 3.lig 3.grup Müsabakasında Nevşehir Belediyespor Kendi Saha Ve Seyircisi Önünde Somaspor’u 1-0 Mağlup Etti.
Nevşehir 08.12.2019, 16:00
TFF 3.Lig 3.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Somaspor’u 1-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardında Nevşehir Belediyespor 27 puan ile 4.sıraya çıktı.
Gazi Stadyumunda oynanan müsabakayı AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve yaklaşık 2 bin taraftar takip etti.
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