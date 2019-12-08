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Nevşehir Belediyespor gözünü liderliğe dikti

Tff 3.lig 3.grup Müsabakasında Nevşehir Belediyespor Kendi Saha Ve Seyircisi Önünde Somaspor’u 1-0 Mağlup Etti.

Nevşehir 08.12.2019, 16:00
Nevşehir Belediyespor gözünü liderliğe dikti
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TFF 3.Lig 3.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Somaspor’u 1-0 mağlup etti.

TFF 3.Lig3.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda oynanan müsabakada Somaspor’u konuk etti. Maçın ilk dakikalarında etkili bir oyun sergileyen Nevşehir Belediyespor maçın 10.dakikasında Alper Yener’in kaydettiği gol ile maçta 1-o öne geçerken maçta ilk yarıda bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında ise her iki takımda kontrollü bir oyun sergilerken maçın 69.dakikasında Somaspor’da Onur Ulaş ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atılırken bu dakikadan sonra Nevşehir Belediyespor ele geçirdiği fırsatları değerlendiremezken maçın 90 dakikası Nevşehir Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardında Nevşehir Belediyespor 27 puan ile 4.sıraya çıktı.

Gazi Stadyumunda oynanan müsabakayı AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve yaklaşık 2 bin taraftar takip etti.

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