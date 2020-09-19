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Nevşehir Belediyespor futbolcularında korona virüse rastlanmadı
MİSLİ.COM TFF 3.LİG 1.GRUPTA MÜCADELE EDEN NEVŞEHİR BELEDİYESPOR’DA TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULARA YAPILAN KORONA VİRÜS TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI.
Nevşehir 19.09.2020, 14:40
Misli.com TFF 3.Lig 1.Grupta yarın sezonun ilk maçında Gazi Stadyumundan Fatsa Belediyespor’u konuk edecek olan Nevşehir Belediyespor’da teknik heyet ve futbolculara korona virüs testi yapıldı. Yapılan korona virüs testleri sonrasında Nevşehir Belediyespor’da korona virüs testi pozitif çıkan futbolcu bulunmadı.