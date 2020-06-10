Nevşehir Belediyespor, ‘Futbol dönüş’ protokolü gereğince bütün tedbirleri alarak müsabakalara hazırlanacak
NEVŞEHİR SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ÖZALTIN, 18 TEMMUZDA 2020 TARİHİNDE LİGLERİN BAŞLANACAĞI AÇIKLANDIĞINDA KULÜPLERE GÖNDERİLEN ‘FUTBOLA DÖNÜŞ’ ÖNERİ PROTOKOLÜ GEREĞİNCE BÜTÜN TEDBİRLERİ ALARAK VE PLAN YAPARAK TESİSLERİ UYGUN HALE GETİRDİKLERİNİ BELİRTTİ.
TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Nevşehir Belediyespor 18 Temmuzda kaldığı yerden devam etmesine karar verilen lig için yeni bir takvim belirledi. Nevşehir Belelediyespor Kulübü Başkanı Özaltın, 18 Temmuzda 2020 tarihinde liglerin başlanacağı açıklandığında kulüplere gönderilen ‘Futbola dönüş’ öneri protokolü gereğince bütün tedbirleri alarak ve plan yaparak tesisleri uygun hale getirdiklerini belirtti.
Nevşehir Belediye Spor Kulüp başkanı Esat Özaltın bu açıklamaları yaptığı sırada 2. Ve 3. Lig kulüpler birliği olarak TFF başkanı Nihat Özdemir başkanlığında iki saat süren bir toplantı yapıldı. Toplantıda 2. Ve 3. liglerin durumunu bir kez daha masaya yatırılırken TFF, kulüplerden son bir kez kalan maçları oynayıp oynanmaması konusunda görüşlerini bildirmelerini istedi.
Nevşehir Belediyespor Kulüp başkanı Esat Özaltın ayrıca, kalan maçların oynatılıp oynatılmaması konusunda kulüplerden yeniden bir karar alınmasını değerlendirerek, "Yaz döneminde futbol oynamak zor olacak. Futbol ailesi ilk kez bu tablo ile karşı karşıya ama yapacak bir şey yok. Devletimiz ve federasyonumuz böyle bir karar vermiş ise bize düşen buna uygun hazırlanmaktır, kalan müsabakalar oynansın ya da oynanmasın biz takımımızı kalan altı maç oynanacakmış gibi hazırlayacağız” ifadelerini kulandı.