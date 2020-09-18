Nevşehir Belediyespor, Fatsa Belediyespor maçına hazır
TFF 3.LİG 1.GRUPTA MÜCADELE EDEN NEVŞEHİR BELEDİYESPOR SEZONUN İLK KARŞILAŞMASINDA 20 EYLÜL PAZAR GÜNÜ GAZİ STADYUMUNDA ORDU TESMİLCİSİ FATSA BELEDİYESPOR’U KONUK EDECEK.
TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor sezonun ilk karşılaşmasında 20 Eylül Pazar günü Gazi Stadyumunda Ordu tesmilcisi Fatsa Belediyespor’u konuk edecek.
Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ise, yeni bir kadro kurduklarını, şehrimizi en güzel şekilde temsil etmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını belirtti. Destekleri için başta Belediye Başkanı Rasim Arı ve Yönetim Kurulu üyelerinde teşekkür eden Başkanı Özaltın, takımdaki arkadaşlık ve hava ortamının süper olduğunu belirterek, “Taraftarımız bize güvensin ve destek versin, sezon sonunda onları mutlu edeceğiz” dedi. Öte yandan ligin ilk maçı öncesinde hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren takımın formda ve moralli olması teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
20 Eylül Pazar günü Gazi Stadyumundan oynanacak olan Nevşehir Belediyespor - Fatsa Belediyespor karşılaşmasını Şanlıurfa Bölgesi Klasman Hakemlerinden Mikail Cihangir yönetecek.