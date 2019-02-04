Nevşehir Belediyespor evinde kaybetmiyor

TFF 3.Lig 1.Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde oynanan maçlarda kaybetmiyor.

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor grupta 40 puan ile ikinci sırada yer alırken liglerin başlamasıyla birlikte kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Gazi Stadyumunda oynanan maçlarda Nevşehir Belediyespor, 6 galibiyet 4 beraberlik elde ederken bu maçlar sonrasında 22 puan toplamayı başardı. Nevşehir Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Tepecikspor’u 4-2, Körfez Spor Kulübünü 4-0, Silivrispor’u 3-0, Velimeşespor’u 1-0, Şile Yıldızelispor’u 3-1 ve Erzin Belediyespor’u 1-0 mağlup ederken Hopaspor ile 2-2, Tire 1922 ile 3-3, Batman Petrolspor ile 1-1 ve Yomraspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Nevşehir Belediyespor ligde geride kalan 19 hafta sonrasında ise grupta 33 gol ile en fazla gol atan takımlar arasında ilk sırada yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 12:42