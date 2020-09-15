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Nevşehir Belediyespor, eski futbolcusu Serdar Yazıcı ile anlaştı
TFF 3.LİG 1.GRUPTA MÜCADELE EDECEK OLAN NEVŞEHİR BELEDİYESPOR ESKİ FUTBOLCUSU MUHAMMED SERDAR YAZICI İLE YENİDEN ANLAŞTI.
Nevşehir 15.09.2020, 13:36
2020-2021 futbol sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Nevşehir 2018- 2019 futbol sezonunda kırmızı beyazlı formayı giyen stoper Muhammet Serdar Yazıcı ile anlaştı. Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, yeni sezonda güçlü bir ekip oluşturabilmek için transfer komitesinin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.