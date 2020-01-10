Nevşehir Belediyespor Diyarbakır’a 3 Puan İçin Gitti

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin 18. Haftasında deplasmanda Diyarbekir Spor A.Ş ile karşılaşacak. Bu maç Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetimindeki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı beyazlı ekip, karayolu ile müsabakanın oynanacağı Diyarbakır’a hareket etti.

Bu maç öncesinde 28 puanla 5. Sırada yer alan temsilcimiz, Diyarbekir Spor A.Ş karşısında galip gelerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

Diyarbekir Spor A.Ş ile Nevşehir Belediyespor arasındaki karşılaşma 12 Ocak 2020 Pazar günü Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak. Saat 13.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Çanakkale bölgesi klasman hakemlerinden Okan Kayataş yönetecek.