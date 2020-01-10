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Nevşehir Belediyespor Diyarbakır’a 3 Puan İçin Gitti
Nevşehir Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında hafta sonu oynayacağı Diyarbekir Spor A.Ş karşılaşması için Diyarbakır’a hareket etti.
Nevşehir 10.01.2020, 13:06
TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin 18. Haftasında deplasmanda Diyarbekir Spor A.Ş ile karşılaşacak. Bu maç Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetimindeki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı beyazlı ekip, karayolu ile müsabakanın oynanacağı Diyarbakır’a hareket etti.
Diyarbekir Spor A.Ş ile Nevşehir Belediyespor arasındaki karşılaşma 12 Ocak 2020 Pazar günü Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak. Saat 13.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Çanakkale bölgesi klasman hakemlerinden Okan Kayataş yönetecek.