Nevşehir Belediyespor'da Moraller Yüksek

Yeni sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Nevşehir Belediyespor, 1. Etap kamp çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı Beyazlı ekip, Nar beldesindeki kendi tesislerinde Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki nezaretinde günde çift idman yaparak güç depoluyor.

Antrenmanlarda yeni transferlerin kısa sürede kaynaşması teknik heyetin yüzünü güldürürken futbolcuların oldukça hırslı oldukları gözlendi.

Takımın yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, “Yaptığımız transferlerle iyi bir takım oluşturduğumuza inanıyoruz. Teknik heyetimizin isteği doğrultusunda yeni transferlerimiz olabilir. İyi bir hazırlık dönemi geçirerek lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz” dedi.