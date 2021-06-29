Son Dakika
Nevşehir Belediyespor Burak Koçer’i renklerine kattı
Nevşehir Belediyespor, Cizre Spor’dan 28 yaşındaki defans oyuncusu Burak Koçer’i transfer etti.
Nevşehir 29.06.2021, 10:19
Nevşehir Belediyespor, Cizre Spor’dan 28 yaşındaki defans oyuncusu Burak Koçer’i transfer etti.
nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç ise, Koçer’e kırmızı beyazlı forma altında başarılar diledi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer komitesi tarafından oluşturulan liste içerisindeki oyuncularla anlaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Dirikoç, şehrin futboluyla gurur duyacağını ve mutlu olacağı bir takım oluşturacaklarını söyledi.Dirikoç, “Yönetim kurulumuz transferler için yoğun bir mesai harcıyor. Listemizdeki oyuncuların hepsi birbirinden değerli isimler. Kısa sürede transfer çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Bu zorlu maratonda özellikle şehrin ileri gelenlerine, halkımıza, taraftarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve basın mensuplarımıza çok ihtiyacımız olacak. Hepimiz bir aile ortamı, birlik beraberlik içerisinde hareket edip inşallah Nevşehir Belediyespor’u hak ettiği yerlere taşıyıp, taraftarların özlediği başarıları yaşayacağımız bir sezon geçireceğiz” diye konuştu.