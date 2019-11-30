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Nevşehir Belediyespor, Bayrampaşa Deplasmanında
Nevşehir Belediyespor, TFF 3 Lig’de yarın İstanbul deplasmanında Bayrapaşa ile karşılaşacak.
Nevşehir 30.11.2019, 12:56
01 Aralık 2019 Pazar günü Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak olan müsabakayı Şanlıurfa bölgesi klasman hakemlerinden Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Gültekin’in yardımcılıklarını ise Batman bölgesinden Mustafa Yüksel ve Siirt bölgesinden Orhan Timurtaş yapacak.
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