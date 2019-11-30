Nevşehir Belediyespor, Bayrampaşa Deplasmanında

Ligde geride kalan 14 hafta da, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 21 puan toplayan ve averajla 7. sırada bulunan Nevşehir Belediyespor, deplasmanda 20 puanla 9. sırada yer alan Bayrampaşa Spor’u yenerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

01 Aralık 2019 Pazar günü Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak olan müsabakayı Şanlıurfa bölgesi klasman hakemlerinden Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Gültekin’in yardımcılıklarını ise Batman bölgesinden Mustafa Yüksel ve Siirt bölgesinden Orhan Timurtaş yapacak.