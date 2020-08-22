Nevşehir Belediyespor, başarılı file bekçisi Onur Behiç ile yeniden anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor’da kırmızı beyazlı yönetim yeni sezonda da Başarılı file bekçisi Onur Behiç ile tekrar anlaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor’da kırmızı beyazlı yönetim yeni sezonda da başarılı file bekçisi Onur Behiç ile yeniden anlaştı. Birçok 2. ve 3. Lig ekiplerinin transfer listesinde olan başarılı file bekçisi onur Behiç Kırmızı beyazlı yönetimle görüşerek, 2020-2021 sezonunun da kırmızı beyazlı takımda kaldı.