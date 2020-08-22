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Nevşehir Belediyespor, başarılı file bekçisi Onur Behiç ile yeniden anlaştı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) 3. LİG EKİPLERİNDEN NEVŞEHİR BELEDİYESPOR’DA KIRMIZI BEYAZLI YÖNETİM YENİ SEZONDA DA BAŞARILI FİLE BEKÇİSİ ONUR BEHİÇ İLE TEKRAR ANLAŞTI

Nevşehir 22.08.2020, 13:02
Nevşehir Belediyespor, başarılı file bekçisi Onur Behiç ile yeniden anlaştı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor’da kırmızı beyazlı yönetim yeni sezonda da Başarılı file bekçisi Onur Behiç ile tekrar anlaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor’da kırmızı beyazlı yönetim yeni sezonda da başarılı file bekçisi Onur Behiç ile yeniden anlaştı. Birçok 2. ve 3. Lig ekiplerinin transfer listesinde olan başarılı file bekçisi onur Behiç Kırmızı beyazlı yönetimle görüşerek, 2020-2021 sezonunun da kırmızı beyazlı takımda kaldı.

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