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Nevşehir Belediyespor-Altındağ maçının geliri kanser hastası gencin ameliyatına verilecek
Nevşehir Belediyespor Yönetim Kurulu, Hafta Sonu Oynayacakları Altındağ Belediyespor Müsabakasının Gelirini 25 Yaşındaki Kanser Hastası Mehmet Ali Doğan’ın Ameliyat Masraflarına Aktarılmasını Kararlaştırdı.
Nevşehir 23.11.2019, 14:35 23.11.2019, 17:40
Nevşehir Belediyespor Yönetim Kurulu, hafta sonu oynayacakları Altındağ Belediyespor müsabakasının gelirini 25 yaşındaki kanser hastası Mehmet Ali Doğan’ın ameliyat masraflarına aktarılmasını kararlaştırdı.
Nevşehir Belediyespor idarecileri, Gazi Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak olan Nevşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor müsabakasına tüm sporseverleri davet ederek Mehmet Ali Doğan’a destek olma çağrısında bulundu.
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