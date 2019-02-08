Nevşehir Belediyespor alt yapı futbolcusu Karayazı U 14 Milli takım kampına davet edildi

Nevşehir Belediyespor alt yapısında yetişen 14 yaşındaki Efekan Karayazı, U-14 Kayseri Bölge Milli Takım karmasına seçilerek İstanbul’da gerçekleştirilecek Milli Takım seçmelerine davet edildi.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor’un güçlü bir alt yapına sahip olması yönünde de çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Nevşehir’de futbol alt yapı konusunda başarılara imza atan Şakir Topoğlu,İbrahim Çakır, Adnan Ülger ve Mustafa Kaya nezaretinde alt yapı çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyespor’da yetişen 14 yaşındaki Efekan Karayazı’nın U-14 Kayseri Bölge Milli Takım karmasına seçildiğini söyleyen Kaya, futbolcuları Efekan Karayazı’nın14-18 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul Riva tesislerindeki 4 günlük kamp döneminde yapılacak seçmelerde başarılı olması halinde U-14 Türk Milli Takımına seçileceğini ifade etti.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, sahada ön libero olarak görev yapan Efekan Karayazı’nın başarılı bir futbolcu olacağına inandığını belirterek, başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2019, 17:58