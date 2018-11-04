Nevşehir Belediyespor: 3 Silivri Belediyespor:0

TFF 3.Lig 1.grup karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor, Silivri Belediyespor’u 3 golle geçti.

TFF 3.Lig 1.grup karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Silivri Belediyespor’u konuk etti. Maçın ilk dakikalarından itibaren rakibine baskı bir oyun sergileyen Nevşehir Belediyespor 35.dakikada Uğur Durmuş’un serbest vuruştan attığı gol ile maçta 1-0 öne geçti. Bu golden iki dakika sonra ise Tunç Murat Behram’ın kaydettiği gol ile maçta 2-0 öne geçen Nevşehir Belediyespor ilk yarının sonlarına doğru bulduğu pozisyonlardan yararlanamayınca ilk yarı 2-0 Nevşehir Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısında da oyuna hızlı başlayan ev sahibi ekip Nevşehir Belediyespor 47.dakikada Metehan’ın kaydettiği gol ile maçta 3-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra oyun karşılıklı ataklar ile geçilirken maçın 90 dakikasında Nevşehir Belediyespor’un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Nevşehir Belediyespor 17 puan ile 5.sıraya yükselirken Silivri Belediyespor ise 13 puan ile 11.sırada kaldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2018, 16:11