Nevşehir Belediyespor 3 – Kahramankazan Belediyespor 0

Nevşehir’i Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde temsil eden Nevşehir Belediyespor, Kahramankazan Belediyespor’u Damat İbrahimpaşa Spor Salonu’nda konuk etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut ve Bektaş Demir’in yanı sıra çok sayıda sporseverin izlediği maçta baştan sona üstün oynayan kırmızı beyazlı ekip, rakibini 25-14, 25-22 ve 25-17’lik setlerle 3-0 yendi.

Nevşehir Belediyespor Voleybol Takımı bu sonuçla grubunda 6. galibiyetini alarak 5. sıraya yükseldi.