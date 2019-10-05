Nevşehir Belediyespor: 2 Modafenspor: 0

TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Modafenspor’u konuk etti. Maçın ilk yarısında Nevşehir Belediyesporlu futbolcular yakalamış olduğu pozisyonları değerlendiremeyince maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında da daha istekli oyun sergileyen Nevşehir Belediyespor gol arayan taraf olurken konuk ekip Modafenspor ise kontra ataklar ile gol aradı. Maçın 66 ve 67.dakikalarında Modafensporlu Batuhan 1 dakika arayla iki sarı kart görmesinin ardından Modafenspor 67.dakikadan itibaren sahada 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Nevşehir Belediyespor 78.dakikada kaptan Ergün’ün kaydettiği kafa golü maçta 1-0 öne geçerken maçın 85.dakikasında Nevşehir Belediyespor Emre Fırtına’nın kaydettiği gol ile maçta 2-0 öne geçti. Maçın bu dakikasından sonra başka gol olmayınca Nevşehir Belediyespor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

“Nevşehir Belediye Başkanı Arı, taraftarlar maç izledi”

Nevşehir Belediyespor’un Gazi Stadyumunda Modafenspor ile oynadığı karşılaşmayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı açık tribünde Meterisliler Taraftar grubu ile izledi. Belediye Başkanı Rasim Arı taraftarlar ile birlikte Nevşehir Belediyespor’u desteklemesi büyük ilgi gördü.

Nevşehir Belediyesporlu futbolcular maç sonunda ise galibiyeti Nevşehir Belediyesporlu taraftarlar ile birlikte kutladı.