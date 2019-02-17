Nevşehir Belediyespor: 1 Nazilli Belediyespor:2

TFF 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Nazilli Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Nazilli Belediyespor’u konuk etti. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip Nevşehir Belediyespor maçın henüz 7.dakikasında Ahmet Can Arık’ın kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Maç bu dakikadan sonra karşılıklı ataklarla devam ederken ilk yarı da Nevşehir Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Nazilli Belediyespor maçın 61.dakikasında Sergen’in kaydettiği gol ile maçta eşitliği sağlarken 73.dakikada ise Görkem’in kaydettiği gol ile maçta 2-1 öne geçti. Maçın 90.dakikasında Nazilli Belediyespor’dan Görkem kırmızı kart ile atılırken Nevşehir Belediyespor’dan ise Uğur Durmuş yedek kulübesinde maçın hakemine itirazının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile sahadan atıldı. Maçın son dakikalarında ise Nevşehir Belediyespor gol için yüklense de aradığı golü bulamayınca maç Nazilli Belediyespor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.