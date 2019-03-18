Nevşehir Belediyespor : 1 Karaköprü Belediyespor: 1

Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor’un konuk etti. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Nevşehir Belediyespor maçın ilk yarısının 29.dakikasında Emre Fırtına ile maçta 1-0 öne geçerken maçın ilk yarısı da bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında gol için yüklenen Nevşehir Belediyespor aradığı golü bulamayınca Karaköprü Belediyespor kontra ataktan 78.dakika Emre’nin attığı gol ile maçta 1-1 eşitliği yakaladı. Maçta başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.