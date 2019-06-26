Nevşehir Belediyesi’nin sıcak asfalt atağı sürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sıcak asfalt atağı kapsamında Saatçi Hoca Caddesi’nde çalışmalar başladı. Şehre daha modern bir görünüm kazandırmak ve Nevşehir halkının hak ettiği konforlu yolları yapmak için mesai mefhumu olmadan çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu çalışması takdir topluyor.

Nevşehir Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler baharla birlikte başladıkları asfalt çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyorlar. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da sık sık takip ettiği Lale Caddesi’ndeki altyapı ve üstyapı yanı sıra Meteris Meydanı Kavşağı’ndan başlayarak Diriliş Meydanına çıkan kavşağa kadar olan Saatçi Hoca Caddesi’nde de ekipler yoğun bir şekilde çalışma yapıyor. Saatçi Hoca Caddesi’nin ilk etapta Meteris Meydanı Kavşağından başlayarak Diriliş Meydanına çıkan kavşağa kadar olan bölümünü asfaltlayacak olan belediye ekipleri daha sonra bu çalışmasını Vali Konağı’na kadar sürdürecek.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019, 15:29