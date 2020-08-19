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Nevşehir Belediyesinin Kovid-19 ile mücadele çalışmaları sürdürüyor
NEVŞEHİR BELEDİYESİ YENİ TİP KORONA VİRÜS (KOVİD-19) İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ VE BANKA ATM’LERİNİ DÜZENLİ OLARAK DEZENFEKTE EDİYOR.
Nevşehir 19.08.2020, 14:21 20.08.2020, 08:17
Nevşehir Belediyesi yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında özel halk otobüsleri ve banka ATM’lerini düzenli olarak dezenfekte ediyor.
Korona virüse karşı aldığı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdüren Nevşehir Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu ve çok sayıda personelden oluşan bir ekiple virüsün yayılımını engellemek amacıyla toplu taşıma araçlarından duraklara, pazar yerinden kamu hizmet binalarına kadar şehrin birçok noktasında hijyen ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.
Yapılan dezenfekte çalışmalarında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler kullanılıyor.