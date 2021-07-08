Son Dakika
Nevşehir Belediyesi’nin çölyak hastalarına desteği devam ediyor
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, çölyak hastalarına yönelik olarak glutensiz beslenme eğitimi düzenlendi.
Nevşehir 08.07.2021, 11:56
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, çölyak hastalarına yönelik olarak glutensiz beslenme eğitimi düzenlendi.
Eğitimde Diyetisyen Nazmiye Ceran tarafından günümüzde en sık rastlanılan besin alerjilerinden biri olan çölyak hastalığı ile mücadele eden kişiler beslenme ve evde uygulayabilecekleri tarifler konusunda bilgilendirildi.Glütensiz gıdalarla beslenmek zorunluluğu olan ve sağlık raporuyla çölyak teşhisi konulmuş hastaların gruplar halinde katıldıkları eğitim programı sonunda çeşitli yaş grubundaki hastalara Nevşehir Belediyesi tarafından glütensiz gıda paketleri hediye edildi.