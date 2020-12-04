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Nevşehir Belediyesi’nden Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı
Nevşehir Belediyesi, belediye ve yöneticilerinin isminin kullanılarak sosyal yardımlar için para toplayan kişilere karşı halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Nevşehir 04.12.2020, 15:41
Konu ile ilgili yapılan duyuruda, "Nevşehir Belediyemizin ismi ve yöneticilerinin adı kullanılarak sosyal yardım projesine destek istendiği ifade edilen mesajlar atıldığı ve aramalar yapıldığı belirlenmiştir. Nevşehir Belediyesi ve yöneticileri hiçbir sosyal proje için hiç kimseden yardım talep etmemektedir. Kötü niyetli olarak gelen bu mesajlara ve aramalara itibar edilmemesi ve emniyet güçlerine haber verilmesi önem arz etmektedir" denildi.