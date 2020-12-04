Nevşehir Belediyesi’nden Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı

Nevşehir Belediyesi, belediye ve yöneticilerinin adı kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı konusunda vatandaşları uyararak, yardım isteyen kişilere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Konu ile ilgili yapılan duyuruda, "Nevşehir Belediyemizin ismi ve yöneticilerinin adı kullanılarak sosyal yardım projesine destek istendiği ifade edilen mesajlar atıldığı ve aramalar yapıldığı belirlenmiştir. Nevşehir Belediyesi ve yöneticileri hiçbir sosyal proje için hiç kimseden yardım talep etmemektedir. Kötü niyetli olarak gelen bu mesajlara ve aramalara itibar edilmemesi ve emniyet güçlerine haber verilmesi önem arz etmektedir" denildi.