Nevşehir Belediyesi’nden Üreticilere Destek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde tarlalara ürünlerini satmakta güçlük çeken üreticiler için Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın talimatıyla harekete geçti.

Turkuaz Masa görevlileri Pazar kurulmadığı için ürettikleri ürünleri satamayan üreticilerden yüzlerce kilo yeşil soğan, mantar, maydanoz ve ıspanağı Nevşehir Belediyesi’nin araçlarına yükleyerek mahallelerde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Vatandaşlar kapılarına kadar ulaştırılan sebze poşetlerinden dolayı belediye görevlilerine teşekkür etti.

Bu sayede tam kapanma döneminde hem üreticiye hem de vatandaşa destek olduklarını belirten Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise, “Üreticinin alın terinin çöpe gitmesine gönlümüz razı olmadı” dedi.

Pazar yerlerinin yaklaşık bir haftadır kapalı olmasından dolayı üreticinin tarlasından topladığı mahsulü satmakta güçlük çektiğini ve bu dönemde birçok üreticinin ürünlerinin depolarda çürümeye terk edildiğini kaydeden Savran, “Bunların hepsi bir milli değer. Bir tarafta ürünleri satılmadığı için çürümeye terk edilen üreticiler var bir tarafta da ihtiyaç sahibi ailelerimiz var. Biz belediye olarak hem büyük emekler vererek tarlalarında ekim yapan üreticilerimize destek olmak hem de dar gelirli vatandaşlara bir nebze olsun katkı sağlamak istedik.