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Nevşehir Belediyesi’nden Üniversite Öğrencilerine Çorba İkramı

Nevşehir Belediyesi’nden Final Heyecanı Yaşayan Üniversite Öğrencilerine Çorba İkramı

28 Aralık 2017 Perşembe 11:05
Nevşehir Belediyesi’nden Üniversite Öğrencilerine Çorba İkramı
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde final heyecanı yaşayan öğrencilere Nevşehir Belediyesi tarafından çorba ikramında bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in yarı yıl final sınavına katılacak öğrencilere yönelik hazırlattığı çorba, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde, Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından dağıtıldı.

Çorba dağıtımına final sınavına girecek öğrencilerin ilgi gösterdiği gözlenirken, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da, Üniversiteye gelişinde aracından inerek öğrencilerle birlikte çorba ikramına katıldı.

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