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Nevşehir Belediyesi’nden Ücretsiz Halk Konseri
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz halk konserleri kapsamında Cuma günü gönüllere dokunan türküleri ile Fahrettin Karaardıç sahne alacak.
Nevşehir 23.01.2020, 14:19
Kış döneminde kültür ve sanat etkinliklerine ağırlık veren ve her yaş grubu için farklı etkinlikler düzenleyen Nevşehir Belediyesi, Fahrettin Karaardıç’ı Nevşehirlilerle buluşturacak.
Saat 19.30’da başlayacak olan konseri Nevşehirli müzikseverler ücretsiz olarak takip edebilecek.