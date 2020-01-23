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Nevşehir Belediyesi’nden Ücretsiz Halk Konseri

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz halk konserleri kapsamında Cuma günü gönüllere dokunan türküleri ile Fahrettin Karaardıç sahne alacak.

Nevşehir 23.01.2020, 14:19
Nevşehir Belediyesi’nden Ücretsiz Halk Konseri
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Kış döneminde kültür ve sanat etkinliklerine ağırlık veren ve her yaş grubu için farklı etkinlikler düzenleyen Nevşehir Belediyesi, Fahrettin Karaardıç’ı Nevşehirlilerle buluşturacak.

Dağlara Düşünce Ayaz, Zalim, Dargınım Sana ve Hazan Yeli gibi türküleri ile tanınan ünlü bestekâr ve söz yazarı Fahrettin Karaardıç konseri 24 Ocak 2020 Cuma akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Saat 19.30’da başlayacak olan konseri Nevşehirli müzikseverler ücretsiz olarak takip edebilecek.

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