Nevşehir Belediyesi’nden Ücretsiz Halk Konseri

Kış döneminde kültür ve sanat etkinliklerine ağırlık veren ve her yaş grubu için farklı etkinlikler düzenleyen Nevşehir Belediyesi, Fahrettin Karaardıç’ı Nevşehirlilerle buluşturacak.

Dağlara Düşünce Ayaz, Zalim, Dargınım Sana ve Hazan Yeli gibi türküleri ile tanınan ünlü bestekâr ve söz yazarı Fahrettin Karaardıç konseri 24 Ocak 2020 Cuma akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Saat 19.30’da başlayacak olan konseri Nevşehirli müzikseverler ücretsiz olarak takip edebilecek.