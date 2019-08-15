Nevşehir Belediyesi’nden Su Kesintisi Duyurusu

Nevşehir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hattı Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla yenilecek. 16 Ağustos 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek olan çalışma dolayısıyla il merkezinin tamamında öğlen saat 13.00’ten itibaren su kesintisi uygulanacak.

Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimizin altyapısının yenilenmesi amacıyla başlatmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve ekonomik ömrünü dolduran ana isale hattının yenilenmesi kararlaştırılmıştır. Bazı mahallelerimizde sık sık su kesintilerinin yaşanmasına neden olan ana isale hattının yenilenerek hem su arızalarını önemli ölçüde azaltmak hem de vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmaları amacıyla gerçekleştirilecek olan çalışmalar çerçevesinde 16 Ağustos 2019 Cuma günü öğlen saat 13.00’ten itibaren itibaren akşam saatlerine kadar il merkezimizdeki tüm mahallelerde su kesintisi uygulanacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” denildi.