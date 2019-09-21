Nevşehir Belediyesinden Su Kesintisi Duyurusu

Nevşehir’in Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki içme suyu ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Cevher Dudayev, Güzelyurt, 200 Evler, Kıratlıoğlu ve Sümer Mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Belediye ekiplerinin yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği arıza noktasındaki sorunun giderilmesiyle gün içerisinde bu mahallelere yeniden su verilecek.

Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Cevher Dudayev Mahallesinde bulunan ve mevcut içme suyu kuyularından şehre su taşıyan ana isale hattında bir arıza meydana geldiği ve söz konusu arızanın giderilmesi için Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına başladığı bildirildi. Söz konusu arıza nedeniyle Cevher Dudayev, Güzelyurt, 200 Evler, Kıratlıoğlu ve Sümer Mahallelerinde su kesintisi yaşanacağını kaydeden belediye yetkileri, su arızanın giderilmesi ile birlikte gün içerisinde bu mahallelere yeniden su verileceğini duyurdu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın büyük önem verdiği alt yapı çalışmaları çerçevesinde şehrin 50-60 yıllık alt yapısını birçok bölgede tamamen yenileyen belediye ekipleri, yapılan çalışma programı kapsamında önümüzdeki aylarda tüm mahallelerde alt yapı yenileme çalışmalarını sürdürerek eski alt yapıdan kaynaklanan su kesintilerinin önüne geçmeyi hedefliyor.