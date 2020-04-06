Nevşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına mama ve su desteği
NEVŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE BOŞ KALAN SOKAKLARDA HAYVANLARIN YEMEK BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKMEMESİ İÇİN BESLEME ÇALIŞMALARINI ARTIRDI. BELEDİYE EKİPLERİ, DÜZENLİ OLARAK ŞEHRİN BİRÇOK FARKLI NOKTASINDAKİ BESLENME ÜNİTELERİNE, SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA, YEM VE SU BIRAKIYOR.
Nevşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle boş kalan sokaklarda hayvanların yemek bulmakta güçlük çekmemesi için besleme çalışmalarını artırdı. Belediye ekipleri, düzenli olarak şehrin birçok farklı noktasındaki beslenme ünitelerine, sokak hayvanları için mama, yem ve su bırakıyor.
Şehrin farklı bölgelerinde sahipsiz hayvanların beslenmesi için çalışma gerçekleştiren, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerdeki parkların yanı sıra yeşil alanlarda kuşlar, kediler ve köpekler için oluşturulan beslenme ünitelerine düzenli aralıklarla mama, yem ve su bırakıyor.
Ekipler ayrıca, mahallelerdeki "Bayat Ekmek Toplama" kutularından toplanan ekmekleri de yine sokak hayvanları için şehrin farklı noktalarındaki beslenme odaklarına dağıtıyor.