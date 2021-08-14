Nevşehir Belediyesinden Sel Felaketinden Etkilenen Kastamonu'ya Araç Desteği

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran yaptığı açıklamada, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmalara katkı sağlayabilmek adına bölgeye 2 iş makinesi ve personel gönderdiklerini açıkladı.

Sel afetinin ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileyen Başkan Savran, yaraların sarılması için Nevşehir Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de her türlü katkıya hazır olduklarını belirtti.

Savran, “Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. En kısa sürede yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bizlerde Nevşehir Belediyesi olarak bölgeye ekip desteğinde bulunduk. Ekibimiz ihtiyaç olduğu süre boyunca bölgede çalışmalara katılacak. Bu vesile ile sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum.” dedi.