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Nevşehir Belediyesinden Sel Felaketinden Etkilenen Kastamonu'ya Araç Desteği
Nevşehir Belediyesi, Kastamonu'daki sel felaketinin ardından bölgede yaraların sarılması ve arama-kurtarma çalışmalarına destek verilmesi için araç ve ekip gönderdi.
Nevşehir 14.08.2021, 20:38
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran yaptığı açıklamada, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmalara katkı sağlayabilmek adına bölgeye 2 iş makinesi ve personel gönderdiklerini açıkladı.
Savran, “Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. En kısa sürede yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bizlerde Nevşehir Belediyesi olarak bölgeye ekip desteğinde bulunduk. Ekibimiz ihtiyaç olduğu süre boyunca bölgede çalışmalara katılacak. Bu vesile ile sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum.” dedi.