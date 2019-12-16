Nevşehir Belediyesi’nden Personel Alımı Hakkında Önemli Açıklama

NEVŞEHİR BELEDİYESİ TURİZM VE SPOR A.Ş’DEN PERSONEL ALIMI HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş bünyesinde çalıştırılmak üzere Otopark Görevlisi, Grafik tasarımcı, Sevkiyat ve Depo, Satış ve Pazarlama, Muhasebeci ve Mali Müşavir pozisyonları için başvuruda bulunan adayların alım sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş’den yapılan açıklamada, şirket bünyesinde çalıştırılmak üzere 1 muhasebeci, 1 mali müşavir, 2 sevkiyat ve depo personeli, 4 satış ve pazarlama uzmanı, 40 otopark görevlisi ve 2 grafik tasarımcısı olmak üzere toplamda 54 personel alımı için başvuruların tamamlandığı hatırlatılarak, “40 otopark görevlisi için başvuruda bulunan adaylar arasında 17 Aralık Salı günü saat 11.00’da Noter huzurunda Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş binasında kura çekimi yapılacak. Grafik tasarımcı, Sevkiyat ve Depo, Satış ve Pazarlama, Muhasebeci ve Mali Müşavir pozisyonları için ise yoğun başvuru olmaması sebebiyle tüm müracaat eden adaylar yapılacak mülakata davet edildi. Başvuru sürecinden son aşamaya kadar şeffaf bir süreçte ilerleyecek olan alımlarla birlikte şirketimizin faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki en nitelikli insan gücüne ulaşması hedeflenmiş olup, yapılacak mülakatlar kamera ile kayıt altına alınacaktır. Mülakat tarihi, saati ve yeri www.nevsehir.bel.tr adresinden tüm adaylara duyurulacaktır.”