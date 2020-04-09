Nevşehir Belediyesi’nden Online ve Mobil Hizmet

Nevşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye veznelerinde ve su abonelik işlemlerinin gerçekleştirildiği birimlerde yoğunluk yaşanmaması amacıyla vatandaşlara fatura ödemeleri ve su aboneliği işlemlerinde online ve mobil hizmet sunuyor.

Nevşehir Belediyesi, tüm dünyada etkili olan koronavirüse karşı gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların fatura ödeme ve su aboneliği işlemleri için belediyeye gelme yoğunluğunu ve koronavirüsün yayılma riskini azaltmak amacıyla web sitesini revize eden Nevşehir Belediyesi, vatandaşlara internet sitesi, cep telefonu veya tabletlerinden hem faturalarını ödeyebilme hem de su abonelik işlemlerini gerçekleştirme imkânı sunuyor.

Buna göre vatandaşlar, belediyeye gelmeden Nevşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden ve mobil telefon veya tabletlerine Nevşehir Belediyesi Mobil Uygulamasını indirerek buradan e-Belediye sistemi aracılığı ile su borcu, çevre temizlik ve emlak vergisi gibi ödemelerini online olarak yapabiliyor.

SU ABONELİK İŞLEMLERİNDE BÜYÜK KOLAYLIK

Nevşehir Belediyesi ayrıca su aboneliği açma ve kapama işlemlerini yine vatandaşların belediyeye gelmeden gerçekleştirebilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Bu zor günlerde evlerinde kalarak mücadelenin en önemli sacayağını oluşturan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıran bu uygulama ile birlikte su aboneliği açma ve kapama işlemlerini yapmak isteyen ev sahibi ve kiracılar, ilk olarak Nevşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi olan www.nevsehir.bel.tr adresindeki gerekli bilgiler bölümüne giriyor.

Burada su aboneliğine ilişkin yapacakları işlemle ilgili istenilen belgeleri öğrenen vatandaşlar yapacakları işleme göre istenilen belgeleri hazırlayarak, bu belgeleri Nevşehir Belediyesi’nin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Su Tahakkuk Servisi’ne ait suservisi@nevsehir.bel.tr adresine veya 0535 512 02 59 – 0537 978 77 40 numaralı whatsapp hattına gönderiyor.

Yapılacak olan işleme ilişkin dilekçe ve gerekli evraklar kendilerine ulaşan belediye yetkilileri ise, başvuru sahiplerine mail ya da whatsapp üzerinden ulaşarak işlemin gerçekleştirileceği saat aralığını bildirip, o saatler arasında evde olmalarını istiyor.

Bu arada vatandaşlar yapacakları işleme göre istenildiği takdirde ödeme tutarlarını da yine banka şubesine veya belediye veznelerine gitmeden internet üzerinden yapabiliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ, YAŞLI VE KRONİK HASTALAR İÇİN MOBİL HİZMET

Koronavirüs ile mücadele kapsamında halkın sağlığını korumak için vatandaşların işlemlerini belediyeye gelmeden online olarak internet üzerinden yapmaya davet eden Nevşehir Belediyesi, internet kullanma olanağı olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, engelliler ve kronik hastalar için de mobil hizmet sunuyor.

Su faturalarını ödemek için Vefa Sosyal Destek hattı’na başvuruda bulunan vatandaşların ikametlerine giderek faturalarını ve fatura tutarlarını alan belediye görevlileri, belediye veznelerinde gerçekleştirdikleri işlemin ardından ödeme makbuzlarını yine vatandaşların evlerine kadar götürüyor.