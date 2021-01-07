Nevşehir Belediyesi’nden Öğrencilere Online Sınav Desteği

Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen tanıtım toplantısı ile öğrencilerin hizmetine sunulan Dijital Eğitim Platformu, Nevşehir’deki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin ve gençlerin gelişimine ve eğitimlerine katkı sunmaya devam ediyor.

Öğrencilerin alanında uzman eğitmenlerce hazırlanan, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun, yüksek çözünürlük kalitesinde video derslere ulaşabildikleri ve https://dijitalegitim.nevsehir.bel.tr/ adresinden erişimin sağlanabildiği platformda bu hafta sonu Liselere Giriş Sınavı (LGS)’ye hazırlanan öğrenciler için online deneme sınavı yapılacak.

10 Ocak Pazar günü saat 10.00-13.00 arasında gerçekleştirilecek olan deneme sınavına Nevşehir il merkezindeki okullarda eğitimlerini sürdüren tüm 8. Sınıf öğrencileri katılabilecek.

Aynı gün saat 15.00’da sonuçların açıklanacağı deneme sınavına katılmak isteyen öğrencilerin https://dijitalegitim.nevsehir.bel.tr/ adresinden kayıt yaptırması gerekiyor.

‘DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU’

5. sınıf ile 12. sınıf arasındaki ortaokul ve lise öğrencileri, uzaktan erişim tekniğine dayalı platforma kendilerine ait şifreleri ile bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarından günün her saatinde ulaşarak dersleri izleyebiliyor.

Öğrencilerin hem okul eğitimine, hem de sınavlara hazırlık sürecine önemli katkı sunan projede, akıllı test sistemi ve konu tarama testleriyle öğrencilere online olarak binlerce soru çözme imkanı sunuluyor.

Yapay zekaya sahip sistemde öğrencinin yanlış yaptığı sorular tespit edilerek, tekrar etmesi gereken konular öneriliyor, konu tarama testleri ile de soru çözümü pratiği arttırılıyor.

Öğrencilere dilediği zaman dilediği yerde ücretsiz ders izleme olanağı sağlayan Dijital Eğitim Platformunda yer alan binlerce ders anlatımı, soru çözümleri, meslek tanıtımları ve deneme sınavları gibi zengin içeriğe ulaşmak isteyen öğrencilerin https://dijitalegitim.nevsehir.bel.tr/ adresinden kayıt yaptırması gerekiyor.