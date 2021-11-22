Nevşehir Belediyesi’nden Ödüllü LGS ve YKS Deneme Sınavı

Eğitime desteğini sürdüren Nevşehir Belediyesi LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerin sınav stresini azaltıp başarılı olmaları için soru çözme alışkanlıklarını arttırmak için bu kez yüz yüze deneme sınavı düzenleyecek.

25 Kasım 2021 Perşembe günü il merkezindeki okullarda gerçekleştirilecek olan deneme sınavına LGS’ye hazırlanan yaklaşık 4 bin 500 7 ve 8. Sınıf öğrencisi ile YKS’ye hazırlanan 4 bin dolayındaki 11. ve 12. sınıf öğrencisi katılacak.

Öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarında ve kendi sınıflarında gerçekleştirilecek olan deneme sınavının cevap anahtarı sınavın yapıldığı 25 Kasım 2021 Perşembe günü akşam saat 19.00’da Nevşehir Belediyesi’nin web sayfası www.nevsehir.bel.tr adresinden yayınlanacak.

Alanında uzman eğitimciler tarafından yeni nesil sorulardan hazırlanan deneme sınavı sonunda Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından LGS ve YKS’de birinci olan öğrencilere tablet, 2. olan öğrencilere okuma tableti ve 3. Olan öğrencilere ise MP4 Çalar, kalem seti ve ajanda hediye edilecek.