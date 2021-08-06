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Nevşehir Belediyesi’nden kiracılarına destek
Nevşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar gereğince belediyenin mülkiyetinde bulunan işyerlerindeki kiracılara talep etmeleri halinde kira sözleşmelerini ihale yapılmaksızın 90 gün uzatma imkanı sağlandı.
Nevşehir 06.08.2021, 10:23 06.08.2021, 13:24
Nevşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar gereğince belediyenin mülkiyetinde bulunan işyerlerindeki kiracılara talep etmeleri halinde kira sözleşmelerini ihale yapılmaksızın 90 gün uzatma imkanı sağlandı.
Nevşehir Belediye Meclisi, 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde belediyeye ait taşınmazlardan faydalanan kiracıların mağdur olmaması için geçtiğimiz aylarda da bir takım düzenlemelerde bulunarak esnaflara destek olmuştu